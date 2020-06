“Primero tuve que aceptar lo que me estaba pasando. Después negocié con Dios, con el universo, no sé, con lo que cada uno crea. Me acuerdo que miré al cielo y dije: ‘Bueno, que me saquen el útero, no seré madre pero hay muchas cosas por las cuales quiero seguir viviendo’. La verdad, no me daba lo mismo no ser madre, desde los 15 años repetía que quería tener una hija a la que iba a llamar Catalina”.