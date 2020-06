En el cuartel no tienen suministro de luz ; el espacio es precario y minúsculo. Alquilan un baño químico por 3.500 pesos la semana , dinero que sacan de su propio bolsillo. Viale le rogó a las autoridades de “El Portal”, las oficinas de la Secretaría de Planificación de la Ciudad de Buenos Aires, la donación de un baño químico, uno de los que se utilizaron en obras recientes. “Se negaron a prestarnos uno. No nos dan nada. Tengo notas suplicando que ayuden a una bombera que no tiene para comer y no me responden. No sé cuál es el problema”, cuestionó. En el orden de las promesas, también está la entrega de un predio grande. “Pero curiosamente siempre falta una firma”, dijo el bombero. Durante la entrevista con Infobae, sostuvo en reiteradas ocasiones que su posición es apolítica: “Yo me saco una foto con cualquiera que venga a donarnos un paquete de fideos”.