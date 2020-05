Pero lo que hacen es, de forma tácita y conceptual, amenizar la espera, neutralizar la angustia e interrumpir la monotonía de una localidad detenida en el confinamiento. Hay una noción de nobleza y heroísmo en su acto, a primera luz mínimo o insignificante. Una mujer anónima los convocó para que en algún minuto del lunes 20 de abril -en el primer cumplemes de la cuarentena nacional- fueron a sorprender a un hombre de 82 años que no tenía con quién celebrar su aniversario. Lo hicieron, lo filmaron y lo subieron a sus redes sociales. Los vecinos, desde los balcones y las puertas de las casas, acompañaron la ceremonia. El hombre, luego de taparse la cara para que no lo vean llorar, dirá emocionado: “Pensé que hoy la iba a pasar solo, no quería estar solo”.