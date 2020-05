-Cuando me recibí, en 1928, fui becado por la Universidad Nacional de Buenos Aires y por mi provincia natal, Jujuy, y me fui a estudiar dos años al extranjero. Estuve primero en Italia. Y después en Londres. Estudié enfermedades tropicales y dentro de ellas, especialmente, el paludismo. Aprendí mucho. Después, en 1930, volví a Jujuy a trabajar y a iniciar mi profesión como médico, puse mi consultorio en la calle Belgrano. Yo necesitaba trabajar, me había casado y empecé a tener hijos, necesitaba mantener a mi familia. Pero aquí duró poco mi actuación, porque en 1932 un episodio de fiebre amarilla ocurrido en Bolivia hizo que se buscara alguien en el país que conociera el problema. Y después de rebuscar un poco encontraron que aquí en Jujuy estaba la persona que conocía y era yo, porque había tenido la oportunidad de aprender bastante de fiebre amarilla, sobre todo de aprender al lado de hombres de mucha categoría como el doctor Soper, que fue después durante muchos años director de la Oficina Sanitaria Panamericana. Entonces me hice cargo de ese servicio, tuvimos mucha suerte y la infección no pasó la frontera de Bolivia con la Argentina y por consiguiente no hubo casos en nuestro país.