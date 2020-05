“Por lo general, los consumidores se esconden en un armario, no declaran consumir. Es difícil decir que hay una persona típica pero sí tienen en común un rasgo que es la apertura a una experiencia nueva. Son personas que no entienden las cosas entre blancos o negros sino en grises, gente con facilidad para adquirir nuevos esquemas mentales e ideas. En la Argentina hay reticencia de admitir el consumo de psicodélicos, sobre todo no lo dicen los que tienen trabajos más formales, y más tradicionales, y muchos son funcionarios. Yo creo que eso es el estigma. En Estados Unidos hay estados donde se ha descriminalizado, y se pueden consumir plantas y hongos con sustancia psicodélicas. En la Argentina no se avanza en la investigación de estas sustancias para uso médico por un desconocimiento y no por falta de voluntad política", afirmó Tagliazucchi.