Desde el martes 9 de mayo, los comercios minoristas como librerías, jugueterías, florerías, perfumerías, decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicleterías, podían abrir de lunes a viernes de 11 a 21 horas. También se habilitaba la venta de comida y bebida en formato “para llevar” en restaurantes, bares, cervecerías y otros locales gastronómicos de lunes a lunes a partir de las once de la mañana sin límite de horario de cierre; la construcción (solo excavaciones y demoliciones, de lunes a viernes, de 6 a 14) y la administración de escuelas privadas e institutos de formación no universitaria (desde las once de la mañana y sin horario de cierre). Además, regresaban en forma progresiva las ferias itinerantes de abastecimiento barrial (de 8 a 14 y de 15 a 21) con puestos ubicados sobre la calzada, más distanciados, con cierre de calles y demarcación.