Guevara llego a Praga de incógnito, en marzo de 1966, vía ferrocarril y en la estación lo esperaba José Luis Ojalvo, “Ordóñez”, el “residente” cubano en Checoslovaquia. Como era previsible, no hay registro de su entrada en los archivos del Ministerio del Interior checoslovaco. En Praga, como ocurría desde hacía casi un año, cuando tuvo que salir de mala manera de La Habana en 1965, decía llamarse Ernesto Guevara de la Serna pero su pasaporte sostenía que era “Ramón Benítez”. Su documento lo acreditaba como nacido en Montevideo, Uruguay, y en realidad era de Rosario, Argentina. Era un jefe guerrillero sin guerrilla a su mando. Sostenía que iba a atacar la Argentina (en ese momento bajo un gobierno constitucional) y terminó en Bolivia. En esos días todo era un pasado signado de fracasos: Ex Ministro de Industria, ex titular del Instituto de la Reforma Nacional de Agraria (INRA), ex presidente del Banco Nacional de Cuba. Salvo su esposa Aleida March Torres, que fue llevada disfrazada por “Ariel” Juan Carretero a principios de año, todos los demás que lo vieron y trataron eran oficiales de Inteligencia que respondían a “Barbarroja” Manuel Piñeiro Losada. En otras palabras, Guevara era ya una ficha –importante por cierto- del espionaje cubano. De allí que seguir sus pasos exactos, día a día, es hoy imposible, porque es todavía en Cuba un secreto de Estado y los archivos disponibles no lo establecen. Guevara tenía en su contra, a diferencia de los grandes espías, que no pasaba desapercibido porque su rostro era mundialmente conocido.