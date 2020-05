“La gente recurre a los comedores y se agravó con la cuarentena. La asistencia alimentaria es lo que intentamos resolver. Y eso no llega”, reclama Mirna. Y agrega: “Por otro lado, la prevención que debemos guardar con beneficiarios y desde el grupo de voluntariado tampoco se resuelve porque el Gobierno no trae lavandina, alcohol, guantes, cosa que no toquemos nada. No alcanza con los folletos”.