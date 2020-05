-Siempre preferí desarrollar mi carrera haciendo tango sin depender de los bailarines ni del baile. Muy raramente actúo en milongas. He sido y soy, siempre, un artista solista. Prácticamente no trabajo con bailarines. Eso me costó el triple de esfuerzo, pero también me da diez veces más felicidad. El tango cantado corre con desventaja con respecto al baile, en todo el mundo. Y en Rusia más de una persona me dijo: “No sabía que el tango se cantaba, pensé que era sólo baile…”.