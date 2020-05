“No se puede generalizar. Lo que puede decirse es que en una situación como ésta se profundizan los problemas que antes existían. En una pareja o en una familia, teniendo en cuenta que el concepto de familia a cambiado, que no hay ‘una familia’. Cada uno vive esto como aprendió a vivir, con los instrumentos que le dio ese aprendizaje de vida. Hay que pensarlo en los procesos de cada uno: cómo te agarra, en qué momento te agarra. Repito, no se puede generalizar, pero en una familia en esta situación, una cosa es tener chicos chiquitos, otra cosa es tener adolescentes, otra cosa es no tener chicos en la casa, otra cosa es tener viejos, otra cosa es tener un autista, por ejemplo, o un loco, o un familiar preso. Y las condiciones materiales también condicionan fuertemente: los más humildes no tienen espacio y pocos recursos y eso agrava la situación, la hace más crítica”, explica a Infobae la psicóloga Irene Castro.