Pero no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que está por fuera de lo convencional rompe. Desde Nápoles, donde pasa la cuarentena con su novio italiano, Natalia hace un balance de sus exploraciones: “Aunque zapees, en todos los pornos los hombres tienen un pene grande. La mayoría, además, están depilados y muestran una belleza estereotípica. Las mujeres no. Se ven mujeres esqueléticas, rellenitas, negras, asiáticas, blancas, caderonas, chongas. Ojo, no hay pelos pero sí alguna variedad, cuerpos más reales. En cambio, los tipos son iguales: con un miembro enorme, flacos, tonificados, depilados. No lo siento real. Y me pasa entonces que me termino calentando con el porno entre mujeres porque me interpela, esa mujer podría ser yo”.