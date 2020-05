Arriba conectó por bluetooth su teléfono a un parlante. Un palo de selfie stick le sirvió de micrófono. Con una vista 360 de su barrio 9 de julio, volvió a repetir Eo, Eo.... "No canto ni bailo -aclara- lo mío es pura interpretación que sale del alma”. Se asomaron algunos tímidos vecinos un tanto desconcertados. Continuó con un hit Another One Bites the Dust.