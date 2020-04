Guerrera, como ella misma se define, hoy canaliza todo su aprendizaje en sus redes para guiar a otros a superarse. Como a medio planeta -la cuarentena- la obligó a poner en pausa sus hábitos y reorganizarse. “La primera semana encerrada me encontré con el obstáculo de no poder hacer lo que me daba placer: correr y entrenar seis veces a la semana. Eso me generó angustia y ansiedad, algo bastante común en estos días”.