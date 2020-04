El camino que deberán transitar estos protocolos no es sencillo, ya que deberá ser analizado, no solo por el Ministerio de Salud de la Nación o de cada provincia, sino que además serán puntillosamente revisado por los especialistas que asesoran al Gobierno. Pero son esenciales porque constituyen el primer paso para que cada actividad pueda reiniciarse luego de la cuarentena. Los Infectólogos son claros: sin protocolo de sanidad no hay posibilidad de apertura.