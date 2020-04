El fiscal Raúl Pleé se opuso al pedido de detención domiciliaria de Ricardo Jaime avalado por el Gobierno

Consideró que el cuadro de salud del ex secretario de Transporte pueden tratarse en la cárcel. Críticas de la querella en el caso de la tragedia de Once a la decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de acompañar el pedido del ex funcionario