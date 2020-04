Según los últimos datos que publicó el Indec en el informe de Encuesta Permanente de Hogares donde analizó la situación en la condiciones de vida en 31 aglomerados urbanos alrededor del país, el 10% de los hogares no cuentan con agua corriente. Y sumó a esta cifra que el 44,3% de los hogares, en los que habitan el 50,2% de las personas, no accede al menos uno de los servicios: agua corriente, la red de gas o el servicio de cloacas. Esto se traduce que la mitad de las casas de los argentinos no cuentan con algún servicio básico.