“Lo que no dice INDEC y seguramente tampoco el Informe UCA, es que no sabemos efectivamente la calidad de agua se consume. El INDEC releva forma en que se accede al agua, por ejemplo red o pozo, pero no sabemos la calidad”, consideró Paula Juárez, investigadora del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. “Hay diversas investigaciones que muestran en Provincia de Buenos Aires presencia de plomo, arsén ico y ahora también glifosato en el agua de consumo humano” , agregó.