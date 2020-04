“Cuando asumió Macri le sugerí que la realidad económica catastrófica que recibía el gobierno había que comunicarla de inmediato, como una operación en cuyo quirófano había que amputar un brazo porque el enfermo padecía de gangrena y si no se tomaba una decisión drástica, el peligro de muerte acechaba. Obvio que la sugerencia no caló y optaron por el gradualismo con las consecuencias conocidas. También le propuse a él y a algunos allegados, casi siempre inocentemente, por qué no hacía una reunión de aproximadamente 100 líderes. Este cónclave compuesto por responsables de bancos, industrias, comercios e individuos particulares que podrían aporta entre el 3 y el 5 % de su patrimonio real invirtiéndolo en las diferentes líneas de producción, no repatriando capitales ‘externos’ colocados en bonos, sino contra un bono garantía no especulativo que indicaría que la restitución de esos fondos se produciría cuando el país tuviera superávit fiscal. Sería de alguna manera un aporte patriótico sin precedentes, pero que dada la sed de huir del populismo en forma de tumor con metástasis que se estaba viviendo podría tener éxito y arrastraría a inversores internacionales a confiar realmente y traer capitales frescos. Sin ser especialista ni mucho menos me contacté con varios amigos extranjeros y me dijeron ‘nosotros creemos que Argentina es un mercado súper interesante en varias áreas, pero primero muestren confianza en ustedes mismos’. Obvio que nada de esto sucedió y el argumento que me dieron como respuesta en el gobierno fue ‘el dinero no tiene bandera, es imposible’. Nada se hubiera perdido intentándolo con una buena comunicación demostrando que la mecha era súper corta y lo que podía acontecer sería mucho peor. Pero esto es harina de otro costal...”.