“Como dicen “solo muere lo que se olvida” y como pueblo argentino te aseguro que recordamos día a día no solo la lucha por la soberanía de nuestras Islas, el heroísmo que tuvieron los caídos y los Ex combatientes, sino que también estamos sintiendo en carne y hueso lo que significa una batalla en este campo de miles de kilómetros que parece estar minado…y no por ingleses sino por un virus que no nos permite besarnos, abrazarnos, compartir.