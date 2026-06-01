Efecto Medio Oriente: desde el comienzo del conflicto, los hogares argentinos con auto pagaron $116.600 extra en nafta

El precio promedio de la nafta en Argentina ya supera al de Estados Unidos y Brasil

El conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel encareció los combustibles en todo el mundo. Aunque cada país aplicó su propia estrategia para atenuar el impacto de la guerra en los surtidores, en Argentina los hogares con auto pagaron $116.600 extra en nafta desde el inicio del conflicto. Si los precios actuales se mantienen, el costo adicional anual podría llegar a $466.497, según un estudio del Instituto Argentina Grande (IAG).

El relevamiento indicó que el 46,5% de los hogares argentinos tiene un auto y consume en promedio 75 litros de nafta súper y 26,2 litros de premium por mes. Con los aumentos registrados desde que comenzó la guerra, el gasto mensual promedio en combustible subió $38.874 por hogar.

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Ese encarecimiento también modificó la relación entre combustible y salario. Según el informe, la cantidad de horas de trabajo necesarias para cubrir el gasto mensual en nafta pasó de 17,6 en febrero a 20,8 en abril, lo que implica tres horas adicionales de trabajo para un asalariado promedio.

La Argentina quedó entre los 42 países con mayores subas de nafta

Según el estudio elaborado en base a datos del SIPA y la Secretaría de Energía, la Argentina se ubicó entre los 42 países con mayores aumentos de precios de la nafta entre 129 analizados desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. La nafta súper subió 23,1% en dólares y la premium aumentó 19,7 por ciento.

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De acuerdo con el relevamiento, un consumidor argentino paga en promedio USD 1,44 por litro de nafta. Esa cifra supera los USD 1,19 por litro que se pagan en Estados Unidos, país al que la Argentina exporta parte de su petróleo, y también queda por encima de Brasil, donde el precio se ubicó en USD 1,35 por litro, según el instituto.

Los hogares con auto enfrentan un gasto mensual extra de casi $39.000 por el aumento del combustible (Maximiliano Luna)

El IAG atribuyó esa diferencia a la política local de vincular los precios internos con el mercado internacional y trasladar al surtidor las variaciones externas. En Brasil, en cambio, el estudio describió una reacción más acotada tras el shock internacional, lo que dejó el valor final por debajo del argentino.

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Amortiguador de precios

La suba local ocurrió pese al congelamiento de precios por 45 días dispuesto a comienzos de abril -y prorrogado hasta mediados de julio- por YPF, petrolera que concentra casi el 60% del mercado. La medida, que en un comienzo estaba prevista por 45 días, se renovó a mediados de mayo por otros 45 días después de aplicar un ajuste de 1%, que dejó el precio de la nafta súper en torno a los $2.000 en los surtidores del país.

El resto de las petroleras que operan en el país, como Shell, Puma y Axion decidieron replicar la decisión de YPF y, así, mantener un esquema similar hasta mediados de julio. Ese mecanismo buscó amortiguar la volatilidad internacional y evitar un traslado inmediato completo al consumidor.

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No obstante, un informe de la consultora Aleph Energy estimó que los precios domésticos “deberían haber aumentado cerca de un 34%, por lo que una parte significativa del shock internacional fue absorbida transitoriamente por las petroleras”.

El conflicto en Medio Oriente impulsó una suba del 23% en dólares en el precio de la nafta en Argentina

La política, encabezada por YPF pero luego replicada en el resto de la industria, toma como referencia un precio del crudo de marzo cercano a los USD 70 por barril. Si bien el Brent llegó a picos de hasta USD 120, hoy se ubica en USD 92,05.

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La diferencia entre esos valores se contabiliza en cuentas compensadoras que las refinadoras deberán saldar cuando el Brent vuelva a niveles más bajos. En el sector energético, sin embargo, consideran poco probable un retorno del petróleo a valores cercanos a USD 60 por barril y prevén un precio internacional sostenido alrededor de los USD 90.

La caída del consumo se sintió con más fuerza en el interior del país

La decisión de amortiguar precios se adoptó también en un contexto de baja en las ventas de combustible, sobre todo en el interior del país. En abril, las ventas cayeron 2,4% interanual y 5,1% frente a marzo, según un relevamiento de Politikon Chaco.

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Las ventas de combustibles cayeron en 19 de las 24 provincias durante abril, reflejando el impacto del aumento en los precios

Por tipo de producto, las ventas de naftas retrocedieron 1% interanual, impulsadas por una caída de 1,6% en el segmento súper que no fue compensada por una suba de 0,8% en las premium. En el caso del gasoil, el descenso fue de 4,1% interanual por una baja de 10% en el segmento común, mientras que el premium creció 5,9 por ciento.

Solo cuatro provincias mostraron aumentos interanuales en las ventas de combustibles al público: San Juan lideró con 4,1%, seguida por Neuquén con 3,1%, Tucumán con 2,9% y Catamarca con 0,9%. Santa Fe mantuvo sus ventas sin cambios. En tanto, los otros 19 distritos registraron caídas. Las bajas más pronunciadas se observaron en Corrientes, con 10%; Formosa, con 9,8%; y Santa Cruz, con 8,9 por ciento.

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