“Nosotros no tenemos ningún problema con la provincia del Chaco -agregó-, ni con la forma de ser chaqueña o porque son del otro lado del puente; eso no está en nuestra mente. Ni tenemos nada contra el gobierno de Chaco. Es la Asociación de Clínicas del Chaco la que presentó el recurso. No es un conflicto entre provincias. Públicamente dije que el sistema de Salud pública de Corrientes está a disposición de los chaqueños si lo necesitan. Lo que t ratamosde evitar es la circulación viral. De los 22 casos positivos que tenemos, 12 tienen vínculo con Chaco y 9 de ellos trabajan en esa provincia. Nosotros estamos tomando medidas sobre correntinos, no sobre chaqueños. Estamos tomando medidas de restricción de circulación en Corrientes respecto de médicos. Para que todos tengamos seguridad al menos por un tiempo. Son medidas que nos pide salud pública”.