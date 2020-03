El viernes a la tarde publiqué tres fotos en mi Instagram. Dos de ellas no me pertenecían, las encontré en Internet: me reflejaron momentos vividos, me sentí identificada en muchas formas y las subí agregando frases en alusión a eso que me evocaron. Eso desató un escándalo (que no nos ofrece la cura para al Covid 19 ni la solución para activar la economía) pero que, sin embargo, se convirtió en el tema del fin de semana y, sobre todo, en una ola de violencia. Pero bienvenida sea la reflexión a la que nos invitó y el aprendizaje que me dejó.