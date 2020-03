-Me fui en el subte A hasta la estación Perú. Allí, en un puesto de flores de la calle Florida, compré una brazada de varillas de flor de durazno. Era un paquete enorme, apenas podía sostenerlo. Crucé la Plaza de Mayo y llegué a la puerta de la Casa de Gobierno. Me acerqué a uno de los granaderos y extendiéndole una flor le dije “quiero ver al presidente Justo…” El granadero me miró desconcertado, llamó a su compañero y a este le entregué otra flor y repetí “quiero ver al presidente Justo…” Vino el encargado de la guardia y pasó lo mismo… Una flor y el pedido para ver al presidente Justo… Entré a una oficina y al encargado le di una flor… Y le pedí ver al presidente… De ese modo, flor a flor, llegué a la antesala… ¡Hasta que entré al despacho presidencial!…Me quedaban una cuantas flores de durazno… Apareció el presidente Justo, se las entregué y le dije: “Mire señor presidente, la naturaleza ha hecho este milagro… Firme usted la libertad de esos dirigentes gremiales y haga el milagro en el país…”