-Mis días son diametralmente opuestos a los de la mayoría de la gente, que tiene que estar confinada en su casa y a veces no sabe qué hacer. Yo tengo muy poco tiempo. Me levanto a las seis de la mañana y desayuno con la computadora mientras me informo sobre lo que pasó a la noche en los lugares dónde trabajo. Me voy al hospital y empiezo la recorrida. Estamos normatizando y planificando todo para lo que se viene. Ya tenemos un ala aislada con un grupo de médicos asignados. Hemos capacitado al equipo de salud en todo sentido, fundamentalmente en el uso de los equipos de protección personal.