Además de los pedidos particulares, la agrupación Delas fabrica paquetes de 50, 100 y hasta 1.000 barbijos. “Nosotros priorizamos a la gente que está en riesgo en la calle o en los hospitales, a los que viven en los hogares más humildes y a las farmacias. El otro día me llamó el director del Hospital Geriátrico Provincial de Rosario, quien me dijo que me iba a encargar un pedido grande”, detalló.