La pareja se queja de que no recibieron ningún tipo de comunicación oficial. Simplemente les dicen en la recepción del hotel que deberán estar los 14 días alojados y que tienen que esperar. “Estamos una habitación 4x4 las 24 horas. La limpieza es mínima, no nos permiten lavar la ropa, la alfombra acumula mugre y las condiciones cada vez son más precarias. Hay falta de higiene total. Nadie viene hacer una limpieza profunda de la habitación ni del baño. Solo una persona entra a repasar las superficies con un trapo. Solicité varias veces que vengan a pasar la aspiradora y nadie se presenta. Yo viajé sólo con ropa de invierno y no tengo más. Estar encerrado entre cuatro paredes es inhumano. Acá nadie tiene en consideración la parte psicológica. Deberían evaluar caso por caso”, exigió la mujer.