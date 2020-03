-Sí, pero yo no soy un mártir ni un héroe. Mi lugar es acá, la paso bien, me gusta. Es cierto que si enfermo voy a tener más medios para curarme en la Argentina, pero voy a estar muy mal espiritualmente. Si llega la epidemia, tengo que estar para dar la extremaunción o despedir a los muertos en los funerales. Y si se me va la vida en eso, que así sea. Qué mejor que dar la vida haciendo el trabajo sacerdotal. No me perdonaría nunca abandonarlos en este momento.