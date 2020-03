“Suspendimos el café, pero no quisimos suspender la actividad porque hace 7 años vivimos un episodio histórico que no podía pasar inadvertido”, arrancó el encuentro José Ignacio López, presidente de Casa Común, quien agradeció el esfuerzo de los convidados ante la contingencia epidémica. Y prosiguió: “Dentro de unos años el pontificado del Papa Francisco se verá como una bisagra epocal, y nosotros queremos contribuir a ese episodio. Es un acontecimiento del que somos contemporáneos, convivimos y pareciera que no nos damos cuenta".