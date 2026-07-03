Economía

Beneficios de Anses en julio 2026: cuáles son los descuentos en supermercados para jubilados y pensionados

El esquema combina reintegros fijos en cadenas de cercanía con beneficios adicionales que dependen de la entidad financiera donde se acredite el haber previsional

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Los descuentos se aplican de forma automática al pagar con los medios habilitados, sin necesidad de inscripción previa en el programa. (Bloomberg)
Los descuentos se aplican de forma automática al pagar con los medios habilitados, sin necesidad de inscripción previa en el programa. (Bloomberg)

Los jubilados y pensionados que cobran su haber a través de Anses cuentan con un esquema de reintegros que se renueva mes a mes y que combina descuentos fijos en cadenas de supermercados con beneficios adicionales según el banco donde se acredite el pago. El mecanismo no requiere inscripción previa: se aplica de manera automática al momento de la compra, siempre que se utilicen los medios de pago habilitados para cada caso.

El esquema tiene dos niveles. Por un lado, existe un descuento fijo que ofrece cada cadena de supermercados o comercio adherido, independientemente del banco en el que se cobre el haber. Por otro, hay un reintegro adicional que otorgan algunas entidades bancarias a quienes reciben allí su jubilación o pensión, y que se suma al beneficio del comercio en la mayoría de los casos.

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Para acceder a los descuentos alcanza con pagar con tarjeta de débito, crédito o a través de billeteras virtuales como MODO, según lo que habilite cada comercio o banco. Algunos beneficios tienen tope semanal, otros mensual, y en varios casos el descuento se acredita como reintegro dentro de los días posteriores a la compra, en lugar de aplicarse en el momento del pago.

Descuentos en supermercados

Los descuentos no dependen del banco de cobro y se aplican por igual a todos los jubilados y pensionados que compren en las cadenas de supermercados y otros comercios adheridas al programa. En julio, Disco, Jumbo y Vea ofrecen 10% en todos los rubros, incluidas las carnes, y suman 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

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Un hombre caucásico de camiseta azul y jeans toma un paquete de carne de un exhibidor refrigerado lleno de productos cárnicos en un supermercado.
Algunos supermercados ofrecen descuentos en el rubro "carnes". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coto, La Anónima y las farmacias Super CAS/FASA aplican 10% en todos los rubros, también sin tope, con la excepción de carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Josimar, en tanto, mantiene el descuento más alto entre las cadenas participantes, con 15% en todos los rubros y sin límite de reintegro.

En Carrefour el descuento es del 10%, con un tope de $35.000, mientras que en Día también rige un 10% pero con un tope de $2.000 por transacción, que se acredita como reintegro y puede acumularse con otras promociones vigentes en la cadena. Chango Más ofrece 10% en todos los rubros, con un tope de $1.000 por transacción y de $15.000 al mes.

Toledo aplica 15% en todos los rubros, sin tope, con las mismas excepciones que el resto de las cadenas. El resto de los comercios adheridos al programa, que suman alrededor de 7.000 en distintos rubros, otorgan 10% de descuento con un tope de $1.000 por transacción, también bajo la modalidad de reintegro y con posibilidad de acumularse con otras promociones.

El reintegro adicional según el banco de cobro

A los descuentos de cada comercio se suma, en varios casos, un beneficio adicional que otorgan los bancos donde los jubilados y pensionados reciben su haber. Quienes cobran a través del Banco Nación acceden a un reintegro adicional del 5% en compras con tarjeta de débito o crédito mediante la aplicación BNA+ MODO, con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000, en las cadenas Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Los beneficios en farmacias se acumulan al descuento bancario según la entidad donde se cobre el haber, con topes mensuales diferenciados por banco.
Los beneficios en farmacias se acumulan al descuento bancario según la entidad donde se cobre el haber, con topes mensuales diferenciados por banco.

El Banco Galicia ofrece hasta 25% de ahorro adicional y hasta tres cuotas sin interés en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito, con un tope mensual de $20.000 en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas. En el Banco Supervielle, el beneficio se concentra los días martes, cuando los clientes que cobran allí su jubilación acceden a 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con un tope de $25.000 si el pago se realiza con tarjeta de débito o de $15.000 si se abona con QR. El mismo banco otorga 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% en combustibles en estaciones de servicio Shell.

Por su parte, quienes cobran su haber a través de la Cuenta DNI del Banco Provincia obtienen un 5% adicional en las compras realizadas con QR o Clave DNI en los supermercados Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope de $5.000 por semana y por persona. Este porcentaje se suma al descuento propio de cada cadena.

Además de los descuentos en comercios, los jubilados y pensionados que cobran su haber en una cuenta remunerada reciben un rendimiento diario sobre el saldo disponible, cuya tasa varía según el banco y puede consultarse en los canales oficiales de cada entidad.

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