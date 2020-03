Esta mañana,el viceministro de Salud de Paraguay, Julio Rolón, confirmó que el paciente no estuvo en los países señalados por la OMS (Organización Mundial de la Salud) aunque es probable que se haya contagiado en Argentina. “No tiene antecedentes de haber viajado a Europa, pero como uno no puede tener la certeza de que no haya circulación del virus, se tomaron las medidas necesarias”, señaló.