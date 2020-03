La elección de ese lugar, a pesar de estar a varios kilómetros de la vivienda de la mujer, no fue casual. Allí, en las últimas horas, los investigadores encontraron una pala que pertenecería a Ricardo Rodríguez, el ex novio de Claudia y principal sospechoso de la desaparición, quien a su vez también está perdido desde el domingo. El hallazgo de la herramienta incrementa el temor de la familia, ya que trascendió que un vecino se la había prestado días atrás. “Esto nos shockeó, no queremos el peor final”, dijo Jorge, el hermano de la mujer.