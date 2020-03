“Mis compañeros me animaron para que lo enfrentara por última vez. Fui a su oficina y le dejé en claro que estaba evaluando la posibilidad de denunciarlo. Le mentí, le dije que tenía todos los mensajes guardados. Lo cual no era cierto, pero se lo dije. El me dijo irónicamente, porque siempre tuvo esa ironía ese cinismo, ‘yo no creo que sea verdad por lo que me estás diciendo’ como minimizando mis dichos. Esas fueron sus palabras. Siempre minimizándome ”, declaró Hoffer en el juicio.