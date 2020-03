“Les pedimos a las personas que tienen los síntomas que no vayan espontáneamente a los centros de salud para evitar que estén circulando y generando un riesgo potencial para el resto de la comunidad”, informó de Quirós, ministro de Salud porteño, quien agregó: "Es importante transmitirle a la gente que mientras la persona no haga la incubación completa y se enferme, no contagia. Con lo cual no es una cadena infinita”.