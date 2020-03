Al saberse en Buenos Aires sobre la epidemia se estableció una cuarentena al puerto, de barcos provenientes de Brasil y Paraguay, pero el presidente Sarmiento, sin dar explicaciones, permitió el arribo de dos de ellos hacia fines de 1870. Las primeras muertes se produjeron el 27 de enero de 1871 y no se registran datos de gente enferma con antelación a esta fecha y que no hubiera muerto. En la calle Bolívar 392 fallecieron Angel Bignollo, de 68 años, italiano, y la mujer de su hijo, Colomba, de 18 años. Era un inquilinato de ocho habitaciones. Fueron atendidos por el doctor Juan Antonio Argerich, de destacada actuación en esos días aciagos, quien sabiendo que se trataba de fiebre amarilla tuvo que mentir una gastroenteritis y una inflamación de los pulmones a pedido del Jefe de la Policía, Enrique O’ Gorman, para no alarmar a la población. Pero las cosas naturalmente trascendieron como rumor, inquietando a la población por falta de información certera dado que ya a mediados de febrero las muertes se aceleraban. Los que lo sabían no querían decir la verdad para no arruinar los carnavales del 24 y 25 de febrero. Sin embargo, el joven médico Eduardo Wilde en una carta el periódico La República, del 22 de febrero, en la que denunció que los muertos son a causa del vómito negro o fiebre amarilla. Manuel Bilbao que hasta ese momento negaba la existencia de la peste y manejaba ese periódico, tituló con la palabra “Terror”. La ciudad se estremece. Pasaron los carnavales y ya en el mes de marzo las muertes diarias pasan de cuarenta a cien. Las autoridades nacionales y provinciales que tenían asiento en Buenos Aires huyen. No queda nadie. La ciudad se muere. El presidente Sarmiento prepara un tren y con 70 ¨zánganos¨, al decir del diario La Nación, se dispara a Mercedes. Ya no hay dudas: se trata de fiebre amarilla. El problema es que no se sabía que provocaba el mal.