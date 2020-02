Los entrevistados recuerdan que cuando aconteció la crisis por el SARS la actitud de las autoridades sanitarias fue muy distinta y se fijaron normas claras y precisas de comportamiento y actuación. Al decir de los profesionales, siendo que el objetivo básico de un buque mercante es el comercio internacional, conformarse con la sola manifestación via email mediante la cual un capitán extranjero declara que no tiene enfermos a bordo es cuando menos ingenua: “Por un lado puede mentir a sabiendas deque algo pasa a bordo por el solo hecho de que su buque no sea demorado con los costos que ello trae aparejado. Pero por otra parte, al no tener conocimientos médicos, puede tener la mejor voluntad del mundo y no darse cuenta que tiene el virus a bordo”, resalta Leguizamón.