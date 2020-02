Él trabaja en “Pasaron cosas”, en Radio con Vos y en “Brotes verdes”, en C5N, y asume que el feminismo lo cambió. Y detalla las transformaciones: “Sin duda repensar la insistencia. Desde no insistir a la hora de dejar pasar primero a una mujer al subir al colectivo hasta no insistir a la hora de las propuestas en materia sexual. Me hizo bien abandonar el lugar de iniciativa, control y dominación en el ámbito de la vida sexual y afectiva. Al desasirme del mandato de ser el que lleva la relación sexoafectiva me pude liberar del peso que implica la búsqueda de garantías al acabar, penetrar, durar. Todos esos modelos de sexualidad empezaron a perder consistencia luego de que la insistencia de ‘ponerla sí o sí’ cediera”.