Según Piña, en este caso particular “ seguramente no se pasteurizó la leche o se hizo mal dicho proceso. Si se pasteuriza bien la leche no debería haber Listeria Monocytogenes en el helado ”. Además aclaró que “por lo general, en las fábricas de alimentos suele estar presente en los ductos de ventilación. Allí se suele acumular la bacteria y es difícil de eliminar”. Asimismo, el experto de la UADE recordó que la cocción de los alimentos destruye la bacteria.