“A mí nunca me habían pegado y que eso me pasara ahí fue terrible. Hay mucha violencia desde adentro del feminismo con nosotras y no se entiende. Sí se entiende que haya mujeres que no lo eligieron y a las que les pasaron cosas terribles. Pero es muy difícil defender el trabajo sexual cuando del otro lado hay una mujer que dice que fue violada, torturada y secuestrada. Para algunas, yo no soy lo suficientemente puta como para hablar, porque no me cagué de hambre ni de frío en una esquina, ni fui tan pobre. Y a la vez me falta el doctorado en Harvard para discutir con las feministas teóricas abolicionistas. Ese debate anula mi experiencia, porque no soy víctima, y entonces yo no merezco derechos. Pero a la vez yo sí reconozco que vos deberías tener alternativas y el Estado tendría que hacerse cargo de eso”.