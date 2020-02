Cecilia no juzga a quienes eligen el camino de la monogamia, pero sí cuestiona la idea romántica del amor. Y lo hace con ejemplos cotidianos que se resumen en frases por todos conocidas: “Cuando te casas ya no es lo mismo”, “se llevan muy mal, pero hay que aguantar”, “ahora que sos mi novio todos los domingos vas a ir a comer a lo de mi mamá porque yo siempre fui a comer los domingos a lo de mi mamá y vos no me podés dejar sola. Es un compromiso marital”.