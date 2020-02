Según contó el joven, la mujer que originó el conflicto estaba sentada cuando él subió, por lo que supone que habría subido en la estación Plaza Miserere (donde inicia el recorrido la línea del ferrocarril Sarmiento que se extiende hasta Moreno). Ante los insistentes gritos de la mujer, uno de los policías intervino. “Pidió una soga... ¿Qué persona viaja con una soga en el tren? —se preguntó Ramallo— Y como no había, comenzó a pegarle puntapiés a la perra y pegaba con el palo que llevan encima (porra o garrote) en el asiento para que saliera... La pobrecita salió muy asustada, yo la vi bien porque se quedó cerca mío y no hacía más que estar asustada. Finalmente, el policía la terminó sacando a patadas y pasa lo que se ve en el video: la mujer que me insultó... —exhala con angustia y sigue—¡No quiero ni repetir lo que dijo! No puedo entender cómo en este contexto social que estamos viviendo pueda decir algo así! Y no dejaba de alentar al policía cuando le pegaba a la perra, pero ella no le pegó a la perra; me pegó a mi con el estuche de sus anteojos. Aunque a la perrita le pegaron por su culpa porque si se hubiera cambiado de vagón o simplemente hubiera pedido: ‘¡Bajala, pero no le pegues!, no la hubieran maltrado, ¡pero no! Seguía gritando...".