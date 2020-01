-Una mujer que me enseñó a trabajar, a ser exacto en los análisis… Una mujer que me inició en el conocimiento de la política. Ella era del partido Febrerista paraguayo. Me hacía leer cosas. Le debo mucho a esa mujer. Una vez me llamó y me dijo: "¿Podés venir a mi casa, que mi suegra está mal y quiero que le des la extremaunción?”. Me pareció raro porque no eran creyentes, aunque la suegra era medio “piadosona”. Y me pidió “dónde podíamos esconder la biblioteca” porque estaba vigilada. Ya habían tomado presa a su hija y la habían liberado. Son tres hijas. La recuerdo como una gran mujer, tanto ella como la señora de Bianco y también Azucena Villaflor que luego fue “trasladada”. Yo di permiso para que fueran sepultadas en la iglesia de la Santa Cruz.