También participó Esteban “Gringo” Castro, secretario general del flamante sindicato de los trabajadores de la economía popular: “Yo soy un militante barrial de muchos años y he visto muy de cerca la violencia contra las mujeres: tenemos compañeras que la han sufrido de parte de sus parejas: algunas que atendían un comedor o participaban de actividades en el barrio y se separaron porque sus parejas no querían que trabajaran, por ejemplo. Otras que no vinieron más. Pero además, la cantidad de femicidios es atroz: todo el tiempo hay nuevos casos. Y también hay compañeros varones que perdieron hijas. Es un tema de toda la sociedad”.