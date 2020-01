-Una víctima de violencia de género está dentro de un círculo del que es muy complicado salir. Y a veces da impotencia cuando uno le entrega el dispositivo y a la semana viene, todavía con la cara golpeada, a devolverlo, diciendo que ya no tiene problemas con el agresor. Nosotros tenemos psicólogas, tratamos de que ellas entiendan que es una medida de protección, que la tienen que llevar más allá de que hoy estén bien con el agresor. Y de repente dicen ‘no, no, no, y no’. Es el círculo de violencia, donde el agresor la golpea, le pide disculpas, vuelven a estar juntos, le vuelve a pegar, le vuelve a pedir disculpas, le compra un ramo de flores, la lleva de viaje, le dice que es la mejor, y después regresa el insulto, el “sos la peor”. Muchas veces la víctima no decide, o no puede, no busca ayuda. Es muy complejo.