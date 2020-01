—Fue un cambio muy grande, porque yo no sabía existían en el país estos perros entrenados. Al principio pensé que iba a ser complicado, que no iba a poder cuidarla. Y me di cuenta que sí podía, porque Delfi me la hizo fácil. Está tan bien entrenada que me abre puertas, me prende la luz, me acompaña en la calle, me tapa y destapa en la cama. Antes me daba mucha inseguridad y miedo estar sola porque dependía de alguien, y con ella estoy más tranquila. Cualquier barrera de las físicas con que nos topamos diariamente, ella, la verdad, las supera bárbaro.