Una mujer que atiende un kiosco cercano al lugar indicó que estaba de espaldas al árbol cuando escuchó un ruido y pudo ver a varias personas que lograron escapar al impacto del ombú en caída. “La abuela no pudo correr y quedó abajo del árbol. Yo quise llevarle agua, pero los policías no me dejaron y me dijeron que ya venían los bomberos”, sostuvo.