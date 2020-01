Me gustaría apostar al diálogo y replantear entre los países socios del Mercosur la posibilidad de que esta medida no tuviera efecto para sus integrantes. Uno comprende las dificultades de la Argentina, no somos ajenos, pero las medidas proteccionistas en este sentido implican que cada acción tenga una reacción. Primero vamos a dialogar, ambos gobiernos estamos empezando casi al mismo tiempo -en la Argentina el gobierno empezó en diciembre y nosotros estamos empezando en marzo- así que, ojalá que podamos dialogar para entendernos y poder llegar a un punto medio de acuerdo en base a todo esto. Porque los caminos alternativos pueden ser varios, pero me quedaría prioritariamente con el diálogo: ponernos de acuerdo y que estas medidas no se apliquen dentro del Mercosur.