— Como en todas las actividades del ser humano encontramos de todo, afortunadamente en esta temporada al menos no hemos detectado violaciones a la normativa nacional. Una de las faltas más comunes que cometen los navegantes deportivos es no informar su llegada a puerto. Esto hace que, teniendo la Prefectura un aviso de estima de llegada y no verse éste luego reflejado en una información fehaciente dada por el patrón de la embarcación, se activen los protocolos de búsqueda y rescate (SAR) lo que termina originando un dispendio de tiempo y recursos por algo injustificado.