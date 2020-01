“Por un lado, veía que no era como las otras chicas. No tenía menstruación ni dolores de ovarios, aunque siempre andaba con tampones para que nadie lo notara. También fue muy difícil cuando empezó la sexualidad. Tenía un novio, porque acá una chica tenía que tener novio sí o sí, y él me decía: ‘¿Por qué tienes el pecho plano?’, ‘¿por qué tienes la espalda tan ancha?’. También hablaba de mis genitales, porque tengo una vagina y por encima un micropene, y al momento de tener relaciones sexuales yo notaba que tenía erecciones. No sabía cómo explicarlo, no entendía, así que me cambiaba rápido o directamente evitaba tener relaciones sexuales”.