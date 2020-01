Si les gusta, pueden correr, nadar y andar en bicicleta, pero las pesas son necesarias. La masa muscular te defiende contra todas las enfermedades, al tener un músculo activo y fuerte. Aunque te aburra, al menos una vez por semana, tenés que hacer peso con sobrecarga. No hay manera de tener un cuerpo lindo y sano si no hacés aparatos. La gente corre 40 minutos, se baña y se va. No, eso no es suficiente. Tenés que hacer pesas, incluso si un día no podés correr. Sólo hay que tener el recaudo de hacerlo con las cargas correspondientes, porque las máquinas y las pesas no lastiman: lastiman los entrenadores. De 10 mujeres, 9 no tienen masa muscular porque no hacen pesas. Los cuerpos más lindos son los que hacen pesas: te dan un tono muscular que te permite sobrellevar la vida y caminar con energía .