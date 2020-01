Hay un productor principal de esta bebida. Es mendocino pero prefiere mantener el perfil bajo. Por el momento, la bebida no es legal. Se trata de un champagne con cannabis. El gusto de la planta se siente al primer sorbo, sus efectos un poco después, pero a esa altura uno no sabe si es el alcohol operando o la marihuana. ¿Y eso qué importa?, diría Andy Chango, que en una ocasión recordó que fue jurado de un mundial de cannabis y al quinto cigarrillo que fumó ya no le importaba nada la puntuación.